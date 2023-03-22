ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки

По данным на утро среды, 22 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, при этом войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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