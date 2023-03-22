RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 22 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 22 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - 167 490 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 3 557 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин - 6 887 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 589 (+3) единиц;
  • РСЗО - 509 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 272 (+2) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 183 (+16) единиц;
  • крылатые ракеты - 909 (+2) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 434 (+6) единиц;
  • специальная техника - 270 (+4) единиц.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, при этом войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине