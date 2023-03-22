Військові ЗСУ відбили 114 атак оккупантів, знищили РЛС та 2 ЗРК, - Генштаб

Українські захисники минулої доби відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту, при цьому війська РФ, зазнаючи втрат, продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 22 березня.

Російські окупанти не відмовляються від своєї тактики ігнорування законом та звичаїв війни, і обстрілюють населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури в Україні.

Так, минулої доби загарбники завдали 10 ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах, зазначають у військовому командуванні.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України, додали в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Керівництво Білорусі продовжує підтримувати збройну агресію РФ, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів супротивника. Зберігається військова присутність противника у прикордонних районах.

Інтервенти минулої доби обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати оборону ЗСУ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії у районах н.п. Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе.

Також противник обстріляв з артилерії райони н.п. Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської; Торське, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські загарбники продовжують вести наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Воїни ЗСУ цілодобово відбивали численні атаки супротивника в районах н.п. Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ.

Окупанти обстріляли н.п.Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках війська РФ здійснювали безуспішні наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди. Крім того, майже 20 невдалих спроб наступу здійснено ворогом у районі Мар'їнки.

Противник обстрілював н.п. Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська обороняються. При цьому окупанти обстрілювали райони н.п. Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське - Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка

Минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Військові ЗСУ збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та "один інший важливий об'єкт противника", розповіли в Генштабі.