ЗСУ знищили 740 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 27 жовтня, українські військові ліквідували ще 740 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 298 420 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 28.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни наразі ведуть "активну оборону" на Бахмутському напрямку, а також у разі можливості проводять наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій.
Водночас військові дещо просунулись та відтіснили терористів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
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