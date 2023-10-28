ВСУ уничтожили 740 оккупантов и более 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 27 октября, украинские военные ликвидировали еще 740 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 298 420 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 298 420 (+740) человек ликвидировано;

танков - 5167 (+22) ед.;

боевых бронированных машин - 9749 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 7180 (+18) ед.;

РСЗО - 834 (+0) ед.;

средства ПВО - 558 (+2) ед.;

самолетов - 320 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5399 (+9) ед.;

крылатые ракеты - 1541 (+3) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9524 (+11) ед.;

специальная техника - 1011 (+0) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 28:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), наши воины сейчас ведут "активную оборону" на Бахмутском направлении, а также по возможности проводят наступательные действия для улучшения своих тактических позиций.

В то же время военные несколько продвинулись и оттеснили террористов на левом берегу Днепра в Херсонской области.