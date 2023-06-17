ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 170 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
Фото: ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
Тим часом українські військові витісняють російські війська з позицій в районі Бахмута. Зокрема герої мають успіхи на кордоні Запорізької та Донецької областей.
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