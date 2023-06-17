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ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 170 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 219 170 (+670) человек ликвидировано;
  • танков - 3977 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 3834 (+22) ед.;
  • РСЗО - 609 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 364 (+0) ед.;
  • самолетов - 314 (+0) ед.;
  • вертолетов - 302 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3364 (+7) ед.;
  • крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед.;
  • специальная техника - 520 (+1) ед.;

Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Какова ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:

  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.

Между тем украинские военные вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута. В частности герои имеют успехи на границе Запорожской и Донецкой областей.

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