ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 170 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:
Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какова ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:
За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.
Между тем украинские военные вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута. В частности герои имеют успехи на границе Запорожской и Донецкой областей.
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