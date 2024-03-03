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ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 2 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 393 особи. Також наші воїни знищили 37 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 14 авіаударів;
  • провів 43 бойових зіткнення;
  • здійснив 950 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

Новопавлівський напрямок 

Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Оріхівський напрямок 

Відбито 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога склали 393 особи. Сили оборони знищили 37 одиниць техніки росіян, зокрема: 

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем; 
  • 15 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.

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