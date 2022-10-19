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ЗСУ знищили 3 склади окупантів у Херсонській і Миколаївській областях, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 3 склади окупантів у Херсонській і Миколаївській областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни протягом 18 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що втрати Росії складають:

  • 84 рашисти;
  • 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С";
  • танк;
  • 3 одиниці авто-бронетехніки;
  • 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України у Херсонській області накривають багато мобілізованих росіян.

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Війна Росії проти України