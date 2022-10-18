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Схибити складно. ЗСУ накривають багато мобілізованих під Херсоном, - Арестович

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 22:53
Схибити складно. ЗСУ накривають багато мобілізованих під Херсоном, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України на Херсонщині накривають багато мобілізованих росіян. Вони зазнають тяжких втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

За його словами, на Херсонському напрямку ЗСУ накривають російські командні пункти та скупчення військ.

"Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 000 осіб в одному місці. І схибити по них складно, навіть якщо ми дуже хотіли б. Серед них стрімко наростають втрати... Навіть Суровікін (командувач російської армії в Україні) , - ред.) сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав... тисячі мобілізованих, а з них 1 500 вбитих та поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі "непрості рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ поширили думку експертів про те, що Україна найближчим часом нібито може звільнити Херсон. РБК-Україна розбиралося, наскільки реальним є такий сценарій .

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