Схибити складно. ЗСУ накривають багато мобілізованих під Херсоном, - Арестович
Збройні сили України на Херсонщині накривають багато мобілізованих росіян. Вони зазнають тяжких втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .
За його словами, на Херсонському напрямку ЗСУ накривають російські командні пункти та скупчення військ.
"Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 000 осіб в одному місці. І схибити по них складно, навіть якщо ми дуже хотіли б. Серед них стрімко наростають втрати... Навіть Суровікін (командувач російської армії в Україні) , - ред.) сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав... тисячі мобілізованих, а з них 1 500 вбитих та поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі "непрості рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ поширили думку експертів про те, що Україна найближчим часом нібито може звільнити Херсон. РБК-Україна розбиралося, наскільки реальним є такий сценарій .
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