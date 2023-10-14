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ЗСУ знищили 26 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські воїни виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Окрім майже 800 росіян, також було знищено 26 одиниць техніки терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку.

"Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетного удару по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі", - пише пресслужба. 

Протягом минулої доби терористи: 

  • 27 авіаційних ударів; 
  • провели 49 бойових зіткнень; 
  • здійснили 901 артобстріл. 

Авдіївський напрямок 

Росіян не полишають спроб прорвати оборону наших воїнів. Захисники відбили близько 20 атаку ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок 

Росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Підрозділи ракетних військ та артилерії здійснили 1876 вогневих завдань. втрати ворога склали 797 осіб. Також було знищено 26 одиниць військової техніки противника, зокрема: 

  • 1 літак Су-25;
  • 4 танки;
  • 10 ББМ;
  • 5 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  •  1 БпЛА;
  • 4 автомобілі;

"Також знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні проти України 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби терористи втратили 970 одиниць особового складу. З початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили близько 287 тисяч окупантів. 

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