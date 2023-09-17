ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки на Таврійському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - пише пресслужба.

Протягом доби терористи:

завдали 28 авіаційних ударів;

провели 21 бойове зіткнення;

здійснили 600 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ й ствольну артилерію.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - додає пресслужба.

Ворог зазнав значних втрат у живій силі й техніці під час спроб атакувати в районах Сєверного, Рівнопілля Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

"Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю", - відзначили в пресцентрі.

Досягнення наших військових

Протягом доби наші воїни виконали 978 вогневих завдань. Втрати ворога склали 204 особи, а саме:

70 терористів ліквідовано:

130 - поранено;

4 потрапили в полон.

Також було знищено 23 одиниці військової техніки терористів, зокрема:

6 артилерійських систем й мінометів;

1 СПГ;

11 БпЛА;

2 одиниці автомобільної техніки;

3 одиниці спеціальної техніки.

"Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 16 вересня, наші воїни ліквідували загалом 530 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 272 320 одиниць особового складу.