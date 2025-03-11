ЗСУ знищили 2 позиції, танк і 8 одиниць транспорту росіян на Харківщині

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби у складі Сил оборони на Харківщині завдали ударів по російських окупантах. За повідомленням ОСУВ "Хортиця", у нічному рейді дронів було успішно уражено важливі об’єкти ворога.

"Результат операції - знищено 2 позиції, 1 танк, 8 транспортних засобів, 1 промисловий генератор та 11 укриттів противника", - зазначили в угрупованні військ.

Відео майстерної роботи українських воїнів опублікувала Державна прикордонна служба.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що влучних ударів по позиціях росіян ЗСУ завдали за допомогою дрона Vampire.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, учора в Харківській області бійці 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в районах Купʼянська та Дворічної завдали прицільних ударів по техніці російських окупантів.

"Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Уражено САУ 2С4 "Тюльпан", дві БМП і танк. Двох окупантів ліквідовано, ще 2 - поранено", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

А на Донеччині українські пілоти FPV-дронів зупинили ворожий штурм. Ворог, використовуючи кілька танків, здійснив наступ на позиції українських військ. Завдяки високій точності та професіоналізму пілотів РУБпАК "Фенікс", перший танк був вражений, що призвело до зупинки ворожої колони. У результаті штурм окупантів зазнав невдачі, і противник втратив два танки.