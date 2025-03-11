Українські пілоти FPV-дронів зупинили ворожий штурм на Донеччині

Пілоти розвідувально-ударних безпілотних комплексів зупинили ворожий штурм на Донеччині. Також, вони уразили бронетехніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На сході України пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" успішно зупинили ворожий штурм, задіявши FPV-дрони для знищення піхоти, озброєння та бронетехніки противника.

Ворог, використовуючи кілька танків, здійснив наступ на позиції українських військ. Завдяки високій точності та професіоналізму пілотів РУБпАК "Фенікс", перший танк був вражений, що призвело до зупинки ворожої колони. У результаті штурм окупантів зазнав невдачі, і противник втратив два танки.

Ця операція підкреслює ефективність використання безпілотних авіаційних комплексів у веденні бойових дій та їх важливість у сучасному військовому протистоянні.