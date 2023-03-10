ЗСУ знищили 2 логістичні центри та 3 склади зі зброєю окупантів, - Генштаб
Українські військові за день знищили два логістичні центри, а також три склади із озброєнням окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії в той же час вразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції", - йдеться у повідомленні Генштабу.
У свою чергу авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також ударила по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.
Раніше ми писали, що окупанти 9 березня випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.
Також повідомлялося, що в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25.
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