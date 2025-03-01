ЗСУ знищили 16 одиниць транспорту та піхоту окупантів в районі Кремінної

Українські військові успішно знищують ворожу техніку та піхоту на сході країни. У районах Кремінної та Серебрянського лісництва були знищені танк та гармату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" продовжують ефективно знищувати ворожу техніку, озброєння та піхоту на сході України.

В останніх операціях в районі Кремінної та Серебрянського лісництва були знищені танк, гармату, 16 одиниць автотранспорту окупантів, ретранслятор та кілька одиниць піхоти противника.

Оператори ударних БПЛА не залишають шансів ворогу, відпрацьовуючи по кожній ворожій цілі, що з’являється в їх полі зору.