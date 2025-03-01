ВСУ уничтожили 16 единиц транспорта и пехоту оккупантов в районе Кременной

Украинские военные успешно уничтожают вражескую технику и пехоту на востоке страны. В районах Кременной и Серебрянского лесничества были уничтожены танк и пушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" продолжают эффективно уничтожать вражескую технику, вооружение и пехоту на востоке Украины.

В последних операциях в районе Кременной и Серебрянского лесничества были уничтожены танк, пушка, 16 единиц автотранспорта оккупантов, ретранслятор и несколько единиц пехоты противника.

Операторы ударных БПЛА не оставляют шансов врагу, отрабатывая по каждой вражеской цели, которая появляется в их поле зрения.