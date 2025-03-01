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ВСУ уничтожили 16 единиц транспорта и пехоту оккупантов в районе Кременной

Суббота 01 марта 2025 10:25
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ВСУ уничтожили 16 единиц транспорта и пехоту оккупантов в районе Кременной Фото: ВСУ уничтожили пехоту и 16 единиц транспорта оккупантов (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские военные успешно уничтожают вражескую технику и пехоту на востоке страны. В районах Кременной и Серебрянского лесничества были уничтожены танк и пушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" продолжают эффективно уничтожать вражескую технику, вооружение и пехоту на востоке Украины.

В последних операциях в районе Кременной и Серебрянского лесничества были уничтожены танк, пушка, 16 единиц автотранспорта оккупантов, ретранслятор и несколько единиц пехоты противника.

Операторы ударных БПЛА не оставляют шансов врагу, отрабатывая по каждой вражеской цели, которая появляется в их поле зрения.

Ситуация на фронте

За последние сутки на фронте в Украине произошло 91 боестолкновение, в частности ВСУ поразили 11 вражеских позиций.

Вчера враг дважды пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

Также на Краматорском направлении захватчики совершили две штурмовые атаки возле Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении украинские военные отбили 16 атак в районах Крымского, Дачного, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 26 штурмов врага в районах Барановки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлино, Надиевки и Андреевки.

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