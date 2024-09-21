ВСУ уничтожили 1440 оккупантов, десятки дронов и артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 20 сентября, потери России в войне против Украины составили 1440 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили десятки танков, дронов и артиллерийских систем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 21 сентября, потери России составляют:
- личного состава - около 640 920 (+1440) человек;
- танков - 8746 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин - 17 170 (+38) ед.;
- артиллерийских систем - 18 270 (+58) ед.;
- РСЗО - 1193 (+4) ед.;
- средства ПВО - 949 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 561 (+92) ед.;
- крылатые ракеты - 2593 ед.;
- корабли /катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 966 (+68) ед;
- специальная техника - 3125 (+10) ед.
Напомним, по состоянию на 22:00, 20 сентября, военные зафиксировали на фронте с начала суток 190 боев. Почти половина из них прошли на Покровском и Кураховском направлениях.
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