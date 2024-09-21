ВСУ уничтожили 1440 оккупантов, десятки дронов и артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 20 сентября, потери России в войне против Украины составили 1440 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили десятки танков, дронов и артиллерийских систем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 21 сентября, потери России составляют:

Напомним, по состоянию на 22:00, 20 сентября, военные зафиксировали на фронте с начала суток 190 боев. Почти половина из них прошли на Покровском и Кураховском направлениях.

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