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ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, десяток танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

Понедельник 29 января 2024 08:07
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ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, десяток танков и не только: Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383 180 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 383 180 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков - 6290 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11696 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 9113 (+16) ед.;
  • РСЗО - 972 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 660 (+0) ед.;
  • самолетов - 331 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед.;
  • крылатые ракеты - 1846 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед.;
  • специальная техника - 1443 (+7) ед.

ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, десяток танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 29.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.

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