ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, десяток танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383 180 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 383 180 (+1070) человек ликвидировано;

танков - 6290 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11696 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 9113 (+16) ед.;

РСЗО - 972 (+0) ед.;

средства ПВО - 660 (+0) ед.;

самолетов - 331 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед.;

крылатые ракеты - 1846 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед.;

специальная техника - 1443 (+7) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 29.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.