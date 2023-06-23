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ЗСУ знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів ворога, - Тарнавський

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П'ятниця 23 червня 2023 19:55
ЗСУ знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів ворога, - Тарнавський Фото: ЗСУ знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів ворога (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові просуваються на Таврійському напрямку. За за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали три роти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. Українським військовим вдалось знищити 51 одиницю військової техніки противника.

Зокрема:

  • 3 танки;
  • 14 ББМ (БМП, МТЛБ);
  • БпЛА "Supercam", БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Merlin”;
  • 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С";
  • 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
  • 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".


Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.

Наступ українських захисників

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

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