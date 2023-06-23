ЗСУ знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів ворога, - Тарнавський

Українські військові просуваються на Таврійському напрямку. За за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали три роти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. Українським військовим вдалось знищити 51 одиницю військової техніки противника.

Зокрема:

3 танки;

14 ББМ (БМП, МТЛБ);

БпЛА "Supercam", БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Merlin”;

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

3 гармати 2С5 "Гіацинт-С";

3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".



Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.

Наступ українських захисників

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

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