ВСУ обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов врага, - Тарновский

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили три роты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники противника.

В частности:

3 танка;

14 ББМ (БМП, МТБ);

БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";

3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".



Также были уничтожены шесть складов боеприпасов врага.

Наступление украинских защитников

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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