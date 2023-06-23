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ВСУ обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов врага, - Тарновский

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Пятница 23 июня 2023 19:55
ВСУ обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов врага, - Тарновский Фото: ВСУ обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов врага (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили три роты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники противника.

В частности:

  • 3 танка;
  • 14 ББМ (БМП, МТБ);
  • БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
  • 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".


Также были уничтожены шесть складов боеприпасов врага.

Наступление украинских защитников

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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