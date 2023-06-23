ВСУ обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов врага, - Тарновский
Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили три роты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники противника.
В частности:
- 3 танка;
- 14 ББМ (БМП, МТБ);
- БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
- 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".
Также были уничтожены шесть складов боеприпасов врага.
Наступление украинских защитников
Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.
Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.
По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.
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