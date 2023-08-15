ЗСУ знешкодили понад 200 росіян та знищили чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку Урожайного вони мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. При цьому бійці завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби росіяни завдали чотирьох ракетних та 20 авіаційних ударів, провели 16 бойових зіткнень. До того ж, вони здійснили 667 обстрілів за допомогою танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

Водночас досі залишається високою загроза застосування ворогом ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Під артилерійські атаки потрапили населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворожий наступ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1548 вогневих завдань.

Втрати загарбників вбитими та пораненими склали 231 особа, з них загиблі - 66, поранені - 164, полонені - 1.

Окрім того, українські бійці знищили 28 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, танк, 7 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ППО, 2 дрони, 5 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 4 склади боєприпасів і 1 вузол зв’язку.

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що на сході фіксують зменшення кількості російських обстрілів та атак, адже українські військові потужно вдарили по загарбниках, коли вони активізувались на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Окрім того, Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух росіян.

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