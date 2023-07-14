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ЗСУ знешкодили більше роти окупантів за добу на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ знешкодили більше роти окупантів за добу на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За добу ворог втратив понад роту (близько 200 солдатів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, українські артилеристи за добу виконали 1177 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено 33 одиниці військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, було знищено:

  • 2 бойові броньовані машини
  • 2 гаубиці "Мста-Б";
  • 3 гаубиці Д-30;
  • 2 БПЛА Zala;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Мерлін";
  • самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла";
  • РЕБ "Поле-21";
  • автомобільна техніка.

Також українські військові спромоглися знищити дев'ять складів боєприпасів ворога.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

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