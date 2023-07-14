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ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении

Фото: ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За сутки враг потерял более роты (около 200 солдат).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, украинские артиллеристы за сутки выполнили 1177 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены 33 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.

В частности, было уничтожено:

  • 2 боевых бронированных машины
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 3 гаубицы Д-30;
  • 2 БПЛА Zala;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Мерлин";
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела";
  • РЭБ "Поле-21";
  • автомобильная техника.

Также украинские военные смогли уничтожить девять складов боеприпасов врага.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли достичь определенного успеха с начала июня и отбросили россиян на нескольких направлениях. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные достигли успеха и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты. Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.

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