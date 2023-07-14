ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За сутки враг потерял более роты (около 200 солдат).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
По его словам, украинские артиллеристы за сутки выполнили 1177 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены 33 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.
В частности, было уничтожено:
Также украинские военные смогли уничтожить девять складов боеприпасов врага.
Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.
Бойцы ВСУ смогли достичь определенного успеха с начала июня и отбросили россиян на нескольких направлениях. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.
Также украинские военные достигли успеха и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты. Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.
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