ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении

По его словам, украинские артиллеристы за сутки выполнили 1177 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены 33 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.

В частности, было уничтожено:

2 боевых бронированных машины

2 гаубицы "Мста-Б";

3 гаубицы Д-30;

2 БПЛА Zala;

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Мерлин";

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

зенитный ракетный комплекс "Стрела";

РЭБ "Поле-21";

автомобильная техника.

Также украинские военные смогли уничтожить девять складов боеприпасов врага.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли достичь определенного успеха с начала июня и отбросили россиян на нескольких направлениях. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные достигли успеха и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты. Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.