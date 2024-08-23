ЗСУ знайшли альтернативу для броні на танках Abrams, - Business Insider

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як пише видання, Україна отримала старі моделі танків, без модернізації броні. Це пов'язано з вимогами у США щодо захисту секретних технологій. Саме тому Abrams були передані без броні зі збідненого урану, яку використовують американці.

Але це значно вплинуло на уразливісь танку під час бойових дій - він став мішенню для дронів та артилерії. Саме тому в Україні було виготовлено захисні екрани для Abrams і для бойових машин піхоти Bradley. За словами колишнього командувача Об'єднаних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних сил Великої Британії полковника Хаміша де Бреттон-Гордона, ці нововведення "дуже, дуже прості, але вельми ефективні".

Зокрема, решітчаста броня стала необхідною через те, що на багатьох танках, захист зверху набагато тонший, ніж в інших місцях на корпусі танка. Безпосередньо Abrams був спроектовано та побудовано для боротьби з радянськими танками, а не для ухилення від повітряних загроз.

Попри те, що західні танки мають кращу конструкцію, ніж російські, вони все ще вразливі до безпілотників.

Де Бреттон-Гордон також зазначив, що якби у ЗСУ було більше танків Abrams і Challenger, "вони б використовували їх по-іншому". Але замість цього "крапельна підтримка" змушує українців "битися, тримаючи одну руку за спиною".

Abrams для України

Україна отримала від США 31 танк Abrams, але Вашингтон довгий час не хотів надавати танки, пояснюючи це проблемами з обслуговуванням.

У квітні у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна тимчасово відводить Abrams з лінії фронту, оскільки танк виявився вразливим перед безпілотниками росіян.

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