ЗСУ зможуть застосовувати на фронті робота-солдата "Лють": що про нього відомо

За даними Міноборони, цей комплекс призначено для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів.

Роботизований комплекс "Лють" був випробований у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

"Лють" досить компактний, адже він поміщається у кузов військового пікапа. Його оснащено безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. "Лють" працює за широкого діапазону температур.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів - посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.

Дрони для ЗСУ

З початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєння, у тому ж числі й дронів та роботів. Як повідомляв голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, у 2025-му, військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння.

Раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.

Також Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняного робота-логіста "Змій логістичний".