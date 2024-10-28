ЗСУ зможуть застосовувати дробовик Safari: чи допоможе він у боротьбі з FPV-дронами

Міноборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Його можна застосовувати для збиття FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у відомстві, дана рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А у випадку використання мисливських набоїв зі шротом, дробовик можна використати як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Що відомо про Safari HG-105M

Він є напівавтоматичною рушницею-дробовиком із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Дробовик виготовлено за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола.

Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

Safari розрахований на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кг.

Яку ще зброю використовують ЗСУ

Раніше ми писали про те, що Міноборони України допустило до експлуатації дрон "Чаклун". Цей БПЛА мультифункціональний.

"Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він збудований за літаковою схемою" - йдеться у повідомленні.