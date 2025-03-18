ЗСУ зірвали ворожий штурм та знищили два російські танки на Покровському напрямку

Штурм росіян зірвали оператори батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ЗСУ, знищивши при цьому два танки Т-72.

"Під час аеророзвідки в зоні відповідальності підрозділу було виявлено два танки, які намагалися рухатися в бік позицій ЗСУ. Для їхнього знищення Flying Skull негайно підняв у повітря FPV-дрони", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Після точного ураження в одному з Т-72 здетонував боєкомплект. Іншу машину українські пілоти зупинили точними ударами в моторно-трансмісійне відділення. Зайнялася пожежа, і танк повністю вигорів.

Майстерну роботу операторів Flying Skull показали на відео. На кадрах видно, як українські бійці влучними ударами зупиняють ворога і нищать його техніку.

"Т-72 - найбільш масовий танк в армії РФ. Одна з його найсерйозніших вразливостей пов’язана зі щільним розташуванням боєкомплекту у підбаштовому просторі. Тому часто під час пробивання броні, точного скиду з БПЛА або влучення у відкритий люк FPV-дрона боєкомплект детонує і танк знищується разом з екіпажем", - додали в угрупованні військ.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, що українські захисники також зірвали спробу прориву окупантів під Торецьком. Танки противника застрягли, а оператори БПЛА вивели з ладу ворожі дрони. Один із танків противника звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги.