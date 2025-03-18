ЗСУ зірвали ворожий штурм та знищили два російські танки на Покровському напрямку

Російські окупанти активно тиснуть на позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Однак українські бійці не лише зупинили штурм ворога, але й знищили два танки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Штурм росіян зірвали оператори батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ЗСУ, знищивши при цьому два танки Т-72.
"Під час аеророзвідки в зоні відповідальності підрозділу було виявлено два танки, які намагалися рухатися в бік позицій ЗСУ. Для їхнього знищення Flying Skull негайно підняв у повітря FPV-дрони", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".
Після точного ураження в одному з Т-72 здетонував боєкомплект. Іншу машину українські пілоти зупинили точними ударами в моторно-трансмісійне відділення. Зайнялася пожежа, і танк повністю вигорів.
Майстерну роботу операторів Flying Skull показали на відео. На кадрах видно, як українські бійці влучними ударами зупиняють ворога і нищать його техніку.
"Т-72 - найбільш масовий танк в армії РФ. Одна з його найсерйозніших вразливостей пов’язана зі щільним розташуванням боєкомплекту у підбаштовому просторі. Тому часто під час пробивання броні, точного скиду з БПЛА або влучення у відкритий люк FPV-дрона боєкомплект детонує і танк знищується разом з екіпажем", - додали в угрупованні військ.
Нагадаємо, що українські захисники також зірвали спробу прориву окупантів під Торецьком. Танки противника застрягли, а оператори БПЛА вивели з ладу ворожі дрони. Один із танків противника звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги.
За минулу добу, 17 березня, на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень, найбільш інтенсивні бої тривали саме на Торецькому та Покровському напрямках.
Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по восьми районах зосередження живої сили, техніки та озброєння противника. Також було уражено два пункти управління, один засіб ППО та три одиниці артилерійських і ракетних систем російських військ.
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