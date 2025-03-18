За минулу добу 155 зіткнень: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 17 березня, на фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Торецькому та Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку відбито три ворожі атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог здійснив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне й не тільки.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 897 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворожа армія втратила 1560 солдатів. Також Сили оборони знищили: