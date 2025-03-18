Війська РФ намагалися прорватися під Торецьком. ЗСУ знищили ворожу піхоту

Українські захисники зірвали спробу прориву окупантів під Торецьком. Танки противника застрягли, а оператори БПЛА вивели з ладу ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Під Торецьком захисники України змусили ворога відмовитися від спроб прориву. Російські окупанти, незважаючи на використання броньованих машин і піхоти, знову зазнали поразки. Один із танків противника звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги. Крім того, оператори БПЛА Kurt&Company здійснили ефективну атаку на ворожі дронні підрозділи, перебивши антени зв’язку противника. Російські дронщики намагалися відповісти контратаками за допомогою "мавіків", але ці спроби не увінчалися успіхом, і техніка ворога була знищена.