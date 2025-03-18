Війська РФ намагалися прорватися під Торецьком. ЗСУ знищили ворожу піхоту
Українські захисники зірвали спробу прориву окупантів під Торецьком. Танки противника застрягли, а оператори БПЛА вивели з ладу ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Під Торецьком захисники України змусили ворога відмовитися від спроб прориву. Російські окупанти, незважаючи на використання броньованих машин і піхоти, знову зазнали поразки.
Один із танків противника звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги.
Крім того, оператори БПЛА Kurt&Company здійснили ефективну атаку на ворожі дронні підрозділи, перебивши антени зв’язку противника.
Російські дронщики намагалися відповісти контратаками за допомогою "мавіків", але ці спроби не увінчалися успіхом, і техніка ворога була знищена.
Ситуація на фронті
За минулу добу, 17 березня, на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень, найбільш інтенсивні бої тривали на Торецькому та Покровському напрямках.
Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по восьми районах зосередження живої сили, техніки та озброєння противника. Також було уражено два пункти управління, один засіб ППО та три одиниці артилерійських і ракетних систем російських військ.