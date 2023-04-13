UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (відео)

Фото: ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили спостережні пункти росіян та атакували їх зі "Стугни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Військові в черговий раз вміло накривають ворожі спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці пункти ЗСУ атакували із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, що українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні