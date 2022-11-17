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ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона в Херсонской области, - ОК "Юг"

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Четверг 17 ноября 2022 02:10
ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона в Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском и Таврическом направлениях. Украинские воины мощно бьют по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины отработано 45 огневых задач.

В результате действий наших военных были ранены 5 солдат армии РФ, а также уничтожены 3 единицы авто-бронетехники противника.

В ОК "Юг" добавили, что в Бериславском районе Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.

Напомним, недавно украинские защитники показали трофейный вертолет Ми-24, который они забрали у россиян во время бегства с юга Украины.

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