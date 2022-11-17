ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона в Херсонской области, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском и Таврическом направлениях. Украинские воины мощно бьют по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В ОК "Юг" добавили, что в Бериславском районе Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.

В результате действий наших военных были ранены 5 солдат армии РФ, а также уничтожены 3 единицы авто-бронетехники противника.

Напомним, недавно украинские защитники показали трофейный вертолет Ми-24, который они забрали у россиян во время бегства с юга Украины.

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