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ЗСУ за жовтень знищили рекордну кількість окупантів

12:43 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ за жовтень знищили рекордну кількість окупантів (Getty Images)

Станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російської армії в живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб зазначає, що це вже найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення росії проти України. А до завершення жовтня залишається ще три доби.

Попередній найвищий показник зафіксовано ще у грудні 2024 року - 48 670 осіб.

Середньодобові втрати противника у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб.

Втрати армії РФ стабільно зростають: у лютому 2026 року - 26 090 осіб, у вересні - 46 230, у жовтні (станом на 29 жовтня) - 49 040.

"Темпи втрат перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Генштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні