ВСУ за октябрь уничтожили рекордное количество оккупантов

Генштаб отмечает, что это уже самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России против Украины. А до завершения октября остается еще трое суток.

Предыдущий самый высокий показатель зафиксирован еще в декабре 2024 года - 48 670 человек.

Среднесуточные потери противника в октябре в настоящее время составляют около 1 750 человек.

Потери армии РФ стабильно растут: в феврале 2026 года - 26 090 человек, в сентябре - 46 230, в октябре (по состоянию на 29 октября) - 49 040.



"Темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны стоит армии РФ все дороже", - отметили в Генштабе.