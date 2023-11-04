ЗСУ без жодного пострілу змусили дезертувати 17 тисяч окупантів: як це вдалося

Як зазначає видання, швидкий прогрес у комунікаційних технологіях, використання медіа і соцмереж полегшили доступ до інформації. Це дозволило Україні просувати на широку аудиторію власні інтереси і підривати позиції конкурентів.

За словами американського командувача, Україна використала методи пропаганди, які переконали тисячі росіян покинути свої позиції.

"Розсилка повідомлень зіграла величезну роль в тактичному і оперативному сенсі. Ми підтримали там наших українських партнерів. Ви змусили дезертувати 17 тисяч росіян. Це 17000 солдатів, яких не потрібно було підривати на полі бою або знищувати. Це послабило їхні захисні механізми", - сказав Брага.

Використовуючи соцмережі, військові та розвідувальні служби можуть зібрати детальну інформацію про противника, його обладнання і живу силу. Ці дані використовуються для атак та підриву морального духу.

Видання додало, що Кремль намагається протидіяти наслідкам українських ІПСО. Мова йде про покарання, зокрема, і страти солдатів.

Американські військові на тлі можливого протистояння з Китаєм чи РФ закликали інвестувати більше в інформаційні операції, щоб вони могли формувати інформаційне поле битви до, під час та після військових дій.

Дезертирство у російській армії

Варто зазначити, що дезертирство широко поширене серед окупаційних військ. Про це свідчать слова українських військових і перехоплені розмови російських окупантів.

Зокрема, щоб уникнути втеч з поля бою, росіяни часто використовують загороджувальні загони, які розміщуються позаду основних військ. У разі втечі вони затримують, часто просто розстрілюють солдат.

У Силах оборони підтверджують, що росіяни на тлі важких боїв стали частіше дезертувати з поля бою, у тому числі загарбники батальйонів "Шторм-Z".