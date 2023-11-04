ВСУ без единого выстрела заставили дезертировать 17 тысяч оккупантов: как это удалось

Как отмечает издание, быстрый прогресс в коммуникационных технологиях, использование медиа и соцсетей облегчили доступ к информации. Это позволило Украине продвигать на широкую аудиторию свои интересы и подрывать позиции конкурентов.

По словам американского командующего, Украина использовала методы пропаганды, убедившие тысячи россиян покинуть свои позиции.

"Рассылка сообщений сыграла огромную роль в тактическом и оперативном смысле. Мы поддержали там наших украинских партнеров. Вы заставили дезертировать 17 тысяч россиян. Это 17000 солдат, которых не нужно было взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило их защитные механизмы", - сказал он. Бардо.

Используя соцсети, военные и разведывательные службы могут собрать подробную информацию о противнике, его оборудовании и живой силе. Эти данные используются для атак и подрыва морального духа.

Издание добавляет, что Кремль пытается противодействовать последствиям украинских ИПСО. Речь идет о наказании, в частности, и казни солдат.

Американские военные на фоне возможного противостояния с Китаем или РФ призвали больше инвестировать в информационные операции, чтобы они могли формировать информационное поле битвы до, во время и после военных действий.

Дезертирство в российской армии

Следует отметить, что дезертирство широко распространено среди оккупационных войск. Об этом свидетельствуют слова украинских военных и перехваченные разговоры российских оккупантов.

В частности, чтобы избежать побегов с поля боя, россияне часто используют заградительные отряды, которые размещаются позади основных войск. При побеге они задерживают, часто просто расстреливают солдат.

В Силах обороны подтверждают, что россияне на фоне тяжелых боев стали чаще дезертировать с поля боя, в том числе захватчики батальонов "Шторм-Z".