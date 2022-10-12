ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю

У середу, 12 жовтня, українським військовим вдалося збити ворожу ціль над Рівненською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.
За словами Коваля, завдяки зусиллям Збройних сил України ти протиповітряній обороні вдалося ліквідувати російську ціль над регіоном.
"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ збили ударний безпілотник росіян у небі над Херсонською областю.
Також, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували росіяни.
Раніше ЗСУ збили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.
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