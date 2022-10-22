ЗСУ збили ворожу ракету на Чернівецькою областю

За його словами, пошкоджень об’єктів та будинків громадян внаслідок збиття ракети немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові збили 10 ударних безпілотників над Миколаївською та ще 1 - над Кіровоградською областю.

Окрім того, російські окупанти знову вдались до масованого удару. В низці областей пролунали вибух, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

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