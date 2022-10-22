ЗСУ збили ворожу ракету на Чернівецькою областю

Літак українських військових збив ворожу ракету над Дністровським районом Чернівецької області, вона впала в озеро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
За його словами, пошкоджень об’єктів та будинків громадян внаслідок збиття ракети немає.
Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові збили 10 ударних безпілотників над Миколаївською та ще 1 - над Кіровоградською областю.
Окрім того, російські окупанти знову вдались до масованого удару. В низці областей пролунали вибух, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.