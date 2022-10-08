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ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе з кулемета "Утьос" у Миколаївській області

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Миколаївська область, Субота 08 жовтня 2022 11:48
ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе з кулемета "Утьос" у Миколаївській області Ілюстративне фото: ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе з кулемета "Утьос" у Миколаївській області (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові збили ворожий безпілотник іранського виробництва Shahed-136 у Миколаївській області за допомогою кулемета "Утьос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вранці, 08 жовтня, на Миколаївщині, воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе Shahed-136, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові збили три дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською та Миколаївською областями.

Окрім того, 6 жовтня українські бійці збили ще шість дронів-камікадзе.

Що відомо про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія застосовує проти України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Миколаївська область
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