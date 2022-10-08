ВСУ сбили вражеский дрон-камикадзе из пулемета "Утес" в Николаевской области

Украинские военные сбили вражеский беспилотник иранского производства Shahed-136 в Николаевской области с помощью пулемета "Утес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ .

"Утром, 08 октября, в Николаевской области, воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе Shahed-136, - сказано в сообщении.

Напомним, вчера вечером украинские военные сбили три дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской и Николаевской областями.

Кроме того, 6 октября украинские бойцы сбили еще шесть дронов-камикадзе.

Что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.