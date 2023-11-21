ЗСУ збили ворожий дрон над Дніпропетровською областю

За його даними, ворожий дрон було збито Повітряними силами над Синельниківським районом.

"Як завжди - THE BEST! Дякую військовим з ПвК "Схід", - написав він.

Варто зауважити, станом на 22:35 у Дніпропетровській області та ще ряді областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про загрозу атаки безпілотників по типу "шахед".

РФ завдає ударів по регіонах України

Сьогодні армія Росії обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

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