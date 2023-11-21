РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: постраждали приватні будинки

Російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка .

"Близько 20:43 російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - йдеться у заяві.

За його словами, ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.

"Вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків", - додав Малашко.

Удари по Запоріжжю

Росіяни періодично атакують обласний центр за допомогою ракет або дронів.

Уранці 18 жовтня росіяни поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Тоді загарбники вдарили по місту ракетами С-300. Так, одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з під'їздів із 3 по 5 поверх.

Також 24 числа повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя за допомогою ракет, попередньо - балістичних. У місті зафіксували влучання по території підприємства.