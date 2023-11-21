RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили вражеский дрон над Днепропетровской областью

Иллюстративное фото: ВСУ сбили вражеский дрон над Днепропетровской областью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские воины сегодня, 21 ноября, в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его данным, вражеский дрон был сбит Воздушными силами над Синельниковским районом.

"Как всегда – THE BEST! Спасибо военным из ПвК "Восток", – написал он.

Следует заметить, по состоянию на 22:35 в Днепропетровской области и еще ряде областей объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников по типу "шахед".

РФ наносит удары по регионам Украины

Сегодня армия России обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновВойна России против Украинывоздушная тревога