ЗСУ на півдні ліквідували російські комплекси "Тунгуска" та "Панцир"

Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Деталі: Інші втрати ворога:

57 військових;

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";

гаубиці "Д-20" та "Мста-Б";

1 танк;

7 одиниць автобронетехніки.

Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Ворог здійснив 6 авіаударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами зі скупчення живої сили противника та військової техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на дефіцит боєприпасів на Херсонщині .

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