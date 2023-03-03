ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів, - Генштаб

Українські військові за день знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет")", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.