ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 06:44
ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за день знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет")", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що вчора на Херсонщині українські зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Також ЗСУ вдалося підірвати черговий ворожий склад боєкомплекту.

Також 27 лютого окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Су-25 ПВО Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
NEWS
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін