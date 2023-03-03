ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів, - Генштаб
Українські військові за день знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет")", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що вчора на Херсонщині українські зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Також ЗСУ вдалося підірвати черговий ворожий склад боєкомплекту.
Також 27 лютого окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.
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