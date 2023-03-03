ВСУ сбили штурмовик и ударный вертолет оккупантов, - Генштаб

Украинские военные за день уничтожили самолет Су-25 и ударный вертолет Ми-24, а также семь беспилотников российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет")", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.