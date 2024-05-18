ЗСУ збили штурмовик Су-25 в Донецькій області

Це вже четверта ворожа "сушка" на рахунку бійців 110-ї окремої механізованої бригади за травень.

"Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - повідомили в бригаді.

До цього російські Су-25 не витримували зустрічі з українськими військовими 4, 11 та 13 травня.

Що відомо про Су-25

Су-25, відомий також як "Грач", є радянським штурмовиком, розробленим для забезпечення авіаційної підтримки сухопутних військ. Вперше він піднявся в повітря у 1975 році і був прийнятий на озброєння у 1981 році.

Літак спроектований для операцій у фронтовій зоні, де він може ефективно вражати бронетехніку, укріплення та живу силу противника. Су-25 має міцну броню, яка захищає від стрілецької зброї та зенітних установок, а також оснащений різноманітними видами озброєння, включаючи гармати, ракети та бомби.

Су-25 експортувався до багатьох країн і продовжує використовуватись у збройних силах багатьох держав, включаючи Росію та Україну.