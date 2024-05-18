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ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Донецкой области

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 110-й бригады в Facebook.

Это уже четвертая вражеская "сушка" на счету бойцов 110-й отдельной механизированной бригады за май.

"Четвертый пошел! Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его останки догорают в одной из донецких посадок", - сообщили в бригаде.

До этого российские Су-25 не выдерживали встреч с украинскими военными 4, 11 и 13 мая.

Что известно о Су-25

Су-25, известный также как "Грач", является советским штурмовиком, разработанным для обеспечения авиационной поддержки сухопутных войск. Впервые он поднялся на воздух в 1975 году и был принят на вооружение в 1981 году.

Самолет спроектирован для операций во фронтовой зоне, где он может эффективно поражать бронетехнику, укрепление и живую силу противника. Су-25 имеет прочную броню, которая защищает от стрелкового оружия и зенитных установок, а также оснащена различными видами вооружения, включая пушки, ракеты и бомбы.

Су-25 экспортировался во многие страны и продолжает использоваться в вооруженных силах многих государств, включая Россию и Украину.

Напомним, в мае украинские военные также уничтожили вертолет Ка-52.

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Су-25ВСУВойна России против Украины