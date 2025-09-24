РФ вчергове вдарила по Запоріжжю: у місті було пожежа та пошкоджено будинки

В ніч на 24 вересня росіяни знову атакували місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, напередодні нової доби він попереджав, що для області та обласного центру є загроза застосування КАБів. Після цього в напрямку міста було зафіксовано рух щонайменше одного дрону. Надалі стало відомо про наслідки. "Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров о 00:21. Пізніше він уточнив, що через атаку РФ пошкоджено також приватні оселі та показав фото. За останніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю 2 удари ФАБами, пожежу наразі локалізовано.