UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон

Фото: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та іранський дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 20 вересня, українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітряних сил ЗСУ.

"Військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у заяві.

Також військові повідомили, що у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити дрон окупантів.

"Збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2", - заявили військові.

Вони пояснили, що це баражуючий боєприпас, вагою 200 кілограмів та розмахом крил у 2,5 метри.

Нагадаємо, що ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф".

Також ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Раніше, ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні