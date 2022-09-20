ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон
Во вторник, 20 сентября, украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу воздушных сил ВСУ.
"Военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в заявлении.
Также военные сообщили, что в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось сбить дрон кафиров.
"Сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2", - заявили военные.
Они объяснили, что это боражирующий боеприпас, весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.
Напомним, что ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф".
Также ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.
Ранее ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.
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