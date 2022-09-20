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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон

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Украина, Вторник 20 сентября 2022 20:35
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон Фото: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 20 сентября, украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу воздушных сил ВСУ.

"Военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в заявлении.

Также военные сообщили, что в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось сбить дрон кафиров.

"Сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2", - заявили военные.

Они объяснили, что это боражирующий боеприпас, весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.

Напомним, что ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф".

Также ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Ранее ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

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